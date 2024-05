Gemeinnütziger Zweck

Anlässlich der Spendenübergabe hatten sich die Empfänger kürzlich in der Hauptstelle der Volksbank Dreiländereck in Lörrach versammelt. Vorstandsmitglied Marco Kückmann hat die Spenden gemeinsam mit den VB3-Filialvertretern an die anwesenden Jugendrotkreuzgruppen überreicht. Die Höhe der einzelnen Spendenbeträge orientierten sich unter anderem an den jeweiligen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden. Der Volksbank Dreiländereck sei es seit jeher wichtig, die regionalen Vereine und Institutionen bei ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen, schreibt die Volksbank in ihrer Mitteilung.

Der Spendenbetrag geht aus dem „Gewinnsparen“ hervor. Von monatlich fünf Euro je Gewinnsparlos nimmt ein Euro an einer Verlosung teil. Die Sparbeiträge (je vier Euro) werden angesammelt und am Jahresende den Gewinnsparern gutgeschrieben.