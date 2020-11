Kreis Lörrach Spendenbereitschaft trotz Corona ungebrochen

Kreis Lörrach. Trotz Corona ist die Spendenbereitschaft für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ ungebrochen. Auch wenn der Lörracher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfällt, die ehrenamtlichen Spendensammler wie Monika Grimmer und Klaus Breitenfeld engagieren sich trotzdem. Beide haben am Samstag in der Geschäftsstelle der Oberbadischen, Am Alten Markt in Lörrach, Spenden für die Hilfsaktion gesammelt – natürlich mit Mund-Nase-Maske und Abstand.