Kreis Lörrach Spielabzeichen für alle

Schopfheim . Unter dem Motto „Lauf dich frei, ich spiel dich an“ fand unlängst der Grundschulaktionstag der Handballer statt. Der HSV beteiligte sich an dieser landesweiten Aktion und entsandte zahlreiche Trainer und Spieler an die Grundschule Wiechs, die Dr.-Max-Metzger-Schule, die Grundschule Fahrnau und die Grundschule in Hausen.

Beim Grundschulaktionstag werden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt. Dabei haben sie die Möglichkeit, viele Techniken an Spielstationen auszuprobieren und ihre Fähigkeiten insbesondere im koordinativen Bereich zu zeigen. Abschließend versuchten sich alle Kinder gemeinsam bei der Spielform Aufsetzer-Handball oder auch auf dem Kleinfeld.

Alle Teilnehmer bekamen das Spielabzeichen sowie eine Urkunde, ein Regelheft und ein kleines Geschenk überreicht.

Weitere Informationen: Trainingszeiten beim HSV unter www.hsvschopfheim.de.