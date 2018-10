Kreis Lörrach Sprachheilschule: Zwischenlösung in Hausen

Kreis Lörrach (wer). Die Sprachheilschule des Kreises soll nach dem Willen des Kreistags zunächst in der ehemaligen Hausener Hauptschule ab dem Schuljahr 2019/20 ihren Dienst aufnehmen, bis ein möglicher Neubau in Maulburg unweit der Helen-Keller-Schule errichtet wird (wir berichteten). Mit der Entscheidung, die dem Votum des Verwaltungsausschusses folgte, werden die Standorte in Zell im Wiesental und in Weil am Rhein geschlossen. Die Übergangslösung wurde mit 17 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Damit hatte der Antrag der CDU, die Außenstelle in Weil zu behalten und hierfür Räume in Haltingen für den Schulbetrieb herzurichten, der zudem von der FDP mit Bezug auf die Schülerverteilung Unterstützung erhielt, keinen Erfolg.

Überschaubarer Aufwand

SPD, Grüne und Freie Wähler votierten mehrheitlich für die Übergangslösung in Hausen. Denn: Dort lasse sich mit einem überschaubaren Aufwand eine Lösung etablieren, befand Klaus Eberhardt für die SPD. In den Weiler Standort zu investieren, sei indes nicht vertretbar. Dass es sinnvoll sei, an einem Standort pädagogische Kräfte zu bündeln, hob Margarete Kurfeß (Grüne) hervor. Ulrich May erinnerte für die Freien Wähler an die Ursache der Diskussion um den Schulstandort, der mit der Kündigung der Räume der bisherigen Außenstelle durch die Stadt Weil am Rhein begann. Er machte darauf aufmerksam, das Grundstück in Maulburg zu sichern, sollten Verhandlungen mit der Gemeinde nicht schnell zu einem Ergebnis führen. Dass die Ein-Standort-Lösung der richtige Weg sei, sagte Gabriele Weber (SPD), die auf die Meinung der Experten hinwies.