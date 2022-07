Der 53-jährige Spreter studierte unter anderem Sozialmanagement in Freiburg und arbeitete in den vergangenen 25 Jahren in verschiedenen Leitungspositionen, insbesondere im Bereich der Behindertenhilfe. Zehn Jahre lang war er im St. Josefshaus in Rheinfelden-Herten tätig, als Wohnbereichsleiter und als Leiter des Geschäftsfelds Behindertenhilfe. Spreter ist verheiratet und hat fünf Kinder.

Seit Februar ist er bereits für den Eigenbetrieb Heime tätig als standortübergreifender Heimleiter für die beiden Einrichtungen Haus am Sonnenstück und Pflegeheim Schloss Rheinweiler. Er hat in den vergangenen sechs Monaten den Aufbau der neuen Einrichtung in Schliengen geleitet.