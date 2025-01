Kreis Lörrach: Staatliche Pflichtaufgaben in Gefahr

Zur Erinnerung: Der Kreistag hat den Haushalt 2025 mit einem Defizit von rund sechs Millionen Euro und einer Erhöhung der Kreisumlage verabschiedet, was wiederum eine Belastung für Städte und Gemeinden darstellt.

Landesweit Rekorddefizit

In diesem Zusammenhang verwies die Kreischefin auf ein Interview mit Landkreistag-Präsident Achim Brötel, das die „Welt“ veröffentlicht hatte. Er meldete vor wenigen Wochen ein Rekorddefizit in vier von fünf Kreisen bundesweit. Der CDU-Landrat sieht die Erfüllung staatlicher Pflichtaufgaben in Gefahr. Dringend geboten sei eine Kurskorrektur etwa in der Migrationspolitik und beim Bürgergeld. Und weiter: „Insbesondere in unseren Sozialhaushalten reichen die Ansätze vielfach nicht aus. Die Kreise stehen deshalb vor einem Rekorddefizit – und das nicht, weil wir ein Einnahmeproblem hätten, sondern weil uns schlicht die gesetzlich verordneten Ausgaben erdrücken.“ 80 Prozent der Kreise wiesen ein Haushaltsdefizit aus, so Dammann. „Das ist ein Zeichen.“