Kreis Lörrach: Stadtradeln startet im Landkreis Lörrach erneut

Der Landkreis und seine Kommunen sind bereits seit mehreren Jahren in wechselnder Besetzung beim Stadtradeln dabei. Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder zahlreiche Städte und Gemeinden: Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Hausen im Wiesental, Kandern, Lörrach, Malsburg-Marzell, Maulburg, Rheinfelden (D), Schönau im Schwarzwald, Schopfheim, Steinen, Todtnau und Weil am Rhein.

Landrätin Marion Dammann sagte in einer Mitteilung: „Radfahren macht mobil, hält fit und schont die Umwelt. Auch ich steige gerne aufs Rad – ob zur Arbeit oder in der Freizeit. Das Stadtradeln ist ein in vieler Hinsicht wertvolles Team-Event, das gleichzeitig ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit setzt. Ich würde mich freuen, wenn auch dieses Jahr wieder viele Menschen daran teilnehmen.“