Kreis Lörrach Stärken und fördern

Kreis Lörrach. Lernen fällt nicht allen Jugendlichen leicht, sie bringen schlechte Noten nach Hause und sind gefährdet, die Schullaufbahn nicht erfolgreich zu absolvieren. Um diese jungen Menschen zu unterstützen, einen Schulabschluss zu schaffen sowie eine Ausbildung zu beginnen, koordiniert das Kreisjugendreferat die „Individuelle Lernbegleitung“ (ILB). Hierfür sucht der Landkreis ehrenamtliche Lernbegleiter mit der Motivation, ihr Wissen an Jugendliche weiterzugeben.

Die Lernbegleiter treffen sich in der Regel einmal pro Woche für eine Stunde mit einzelnen Schülern, um beispielsweise gemeinsam für bevorstehende Klassenarbeiten durch Wiederholungs- und Vertiefungsübungen zu lernen. Ferner besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Einüben von Lernstrategien und der Förderung sozialer Schlüsselkompetenzen. Abgesehen von der individuellen Hilfestellung in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch ist ein weiteres Ziel der ILB, die Jugendlichen beim Übergang in eine Ausbildungsstelle zu unterstützen, wie das Landratsamt mitteilt.

Die Begleitung und Förderung durch die ILB ist ein ergänzendes Angebot zur Schule und findet außerhalb der Unterrichtszeiten in den Räumlichkeiten der Schule statt. Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Lernbegleitung sind keine spezifischen Fachkenntnisse notwendig. Von Vorteil sind das Interesse und die Freude an der Zusammenarbeit und Unterstützung von Jugendlichen, um sie in ihren Kompetenzen zu stärken und zu fördern. Weitere Infos unter Tel. 07621/410 52 92, E-Mail: anja.ebner@loerrach-landkreis.de.