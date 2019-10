Kreis Lörrach Starker Einsatz für die Region

Eine der Hallen wird zur Motto-Halle, die jeden Tag unter einem neuen Motto stehen wird. „Es wird beispielsweise einen „Seniorentag“ geben, an dem Besucher über 65 Jahre auch gratis Eintritt erhalten“, berichtet Golovina. An einem anderen Tag solle das Thema Hochzeit im Vordergrund stehen. Hier können sich Dienstleister aus der Branche als Tagesaussteller präsentieren. „Diese Motto-Halle wird als Tischmesse organisiert, um einen schnellen Auf- und Abbau zu gewährleisten und so den täglichen Wechsel der Aussteller zu ermöglichen,“ erklärt Natalia Golovina die organisatorischen Herausforderungen. „Durch den geringen Zeitaufwand für die Aussteller haben auch kleine Unternehmen mit wenig Personal sowie Vereine die Möglichkeit präsent zu sein“, erklärt Thomas Platzer.

Schwerpunkt Vereine

Insgesamt legen Golovina und Platzer einen neuen Schwerpunkt auf die lokalen Vereine. „Wir haben in unserer Region viele Vereine, die verschiedenste Freizeitmöglichkeiten bieten und somit einen tollen Mehrwert für unsere Region bedeuten. Ihnen möchten wir auf der Regio-Messe eine Bühne bieten, um sich zu präsentieren und mit neuen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen“, sagt Natalia Golovina. Daher wird die neue Motto-Halle an einem Tag unter dem Thema „Tag des Ehrenamtes“ stehen. Außerdem können sich Vereine am ersten Wochenende im Rahmen der Sonderschau „Tourismus und Freizeit“ kostenlos präsentieren.

Handwerkerlounge

„Auch in der Handwerkerhalle möchten wir den Austausch gezielt fördern. Daher werden wir in der Halle 1 eine Handwerkerlounge als Treffpunkt gestalten,“ erklärt Thomas Platzer. „Hier können sich die Aussteller mit Besuchern und untereinander austauschen. Außerdem werden Vorträge für Handwerker und Innungen stattfinden.“

Schnitzeljagd für Kinder

Eine Neuerung, die bereits im vergangenen Jahr eingeführt wurde und großen Anklang gefunden hat, ist die Schnitzeljagd für Kinder. Folgen die kleinen Besucher den Spuren, können sie an verschiedenen Stationen auf der Regio-Messe Aufgaben lösen und am Ende tolle Preise gewinnen. „Im vergangenen Jahr haben rund 2‘000 Kinder an der Schnitzeljagd teilgenommen und das Feedback der Eltern war sehr positiv“. berichtet Natalia Golovina.

