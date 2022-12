Kreis Lörrach Staunen und lachen

„Magic Moments“

Aktuell ist Magrée mit zwei Programmen auf Tour. Mit „Magic Moments – At the Grand Table“ und „Magic Moments – Live on Stage“. Mit „Magic Moments – At the Grand Table“ ist er immer am ersten Donnerstag im Monat sowie an Silvester und Neujahr im Theater „Fauteuil“ in Basel zu Gast. Die Besucher sitzen an einem runden Tisch, sind hautnah dabei und können dabei Magrée direkt auf die Finger schauen.

Die neue Magie-Show „Magic Moments – Live on Stage“ ist ein abendfüllendes Bühnenprogramm. Magrée weiß, wie man ein Riesenpublikum mit tausenden Besuchern begeistert. Ganz besonders genießt er den Kontakt zum Publikum. Mit einer Live-Kamera und einer großen Leinwand sind die Besucher auch bei der Bühnenshow jederzeit hautnah dabei. Am Sonntag, 18. Dezember, ist „Magic Moments – Live on Stage“ im Basler Häbse-Theater zu sehen.

Marcel Grether absolviert 100 bis 150 Auftritte pro Jahr und ist zudem als Kommunikationstrainer tätig.

Weitere Informationen: www.magree.ch www.marcelgrether.ch