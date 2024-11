Kreis Lörrach: Stauprobleme an Autobahnzöllen weiter ungelöst

Ideen zur Lösung

Über Lösungsansätze hat er mit Andreas Schaffhauser, dem Leiter der Verkehrspolizei in Weil am Rhein, gesprochen. Trotz länger zurückliegender Strukturreform ist der Verkehrsdienst vielen noch als „Autobahnpolizei“ bekannt, schreibt Hoffmann in seiner Mitteilung. Und das sei neben der Unfallaufnahme und Verkehrsüberwachung auch weiter eine der Kernaufgaben. Die Arbeit der Polizisten des Verkehrsdienstes sind bei schweren Unfällen, Staulagen, Kontrollen und Einsätzen sowie an den Autobahngrenzübergängen gefragt. Einheimische kennen das Bild von langen Lkw-Staus, wie auch vor dem Autobahnzoll in Rheinfelden. Ausgelöst werden diese durch die eingeschränkten Schweizer Verzollungszeiten. Linderung soll eine Ampelregelung mit Trennung der Fahrstreifen nach Güter-, Transit- und Personenverkehr bringen. Ein Spezialfall, den es laut Hoffmann sonst auf deutschen Autobahnen nicht gibt. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen und Unfällen.

Kein Parken auf Autobahnen

„Das Straßenverkehrsrecht kennt kein Parken auf Autobahnen“, stellt Schaffhauser fest. Das Abstellen von Lastwagen, die nicht mehr rechtzeitig am Zoll waren, komme einem Parkvorgang gleich. Immer wieder führe der Stau, auch wenn verzollt wird, zu gefährlichen Situationen. Für Hoffmann ist die Situation unbefriedigend: „Die Stauproblematik behindert Grenzpendler und Urlauber, bindet Polizei- und Zollkräfte und ist gefährlich“.