Kreis Lörrach: Stefan Glaser will in den Bundestag

„Wenn wir als Volkspartei bei der kommenden Bundestagswahl deutlich über 30 Prozent der Wählerstimmen erreichen wollen, müssen wir viele enttäuschte Wähler zurückgewinnen, die wir verloren haben. Ich bin überzeugt, dass ich als Quereinsteiger mit meiner Expertise in den wichtigen Bereichen Mobilität, Energie und Rüstung und Wirtschaft, die ich mir in den letzten zehn Jahren aufbauen konnte, die Glaubwürdigkeit und so Wählerstimmen zurückholen kann“ so Glaser. Und weiter: „Ich möchte aus Überzeugung aus der Wirtschaft in die Politik wechseln und damit bei den Wählerinnen und Wählern punkten. Vor allen Dingen möchte ich gegen Überregulierung und Bürokratie antreten und mich für mehr Eigenverantwortung und weniger Staat einsetzen. Nur ein schlanker Staat, der nicht bis in das Wohnzimmer der Bürger hineinregiert, ist einer, der langfristig von der Bevölkerung akzeptiert wird. Meiner Meinung nach können wir, trotz des geänderten Wahlrechts, unseren Wahlkreis für die CDU gewinnen. Dafür möchte ich mit vollem Einsatz für die Menschen in unserer schönen Region kämpfen.“

Glaser lebt seit Anfang 2024 wieder in seinem Heimatort Steinen-Hägelberg. Bei der Kommunalwahl 2024 zog er auf Anhieb in den Gemeinderat von Steinen ein. Er ist seit 2010 Mitglied der CDU und seit 2018 Mitglied im Vorstand des CDU Gemeindeverbands Steinen-Kleines Wiesental.