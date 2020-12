Kreis Lörrach Stein auf Stein bauen

Das soziale Engagement des Unternehmerpaars Dominique und Alfred Munz geht über den Betrieb hinaus. „Ich finde toll, was die Aktion ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ alles ins Leben gerufen hat“, begründet Alfred Munz das Sponsoring der Benefiz-Zirkusgala „Salto Sociale“. Auch wenn die Zirkusgala in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, die Unterstützung der Aktion „Leser helfen“ bleibt. „Wir haben auch in der Region viele Menschen die Hilfe brauchen“, betont der Unternehmer. Finanzielle Unterstützung erfahren aber auch die örtlichen Sportvereine, wie Ringer, Fußballer und Kegler. Aber auch mit Material und Know how wird geholfen, so unterstützte das Unternehmen eine Familie in Binzen beim behindertengerechten Umbau der Wohnung, deren Tochter nach einer Erkrankung zum Pflegefall wurde.