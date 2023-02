Kreis Lörrach Stellvertreter wird neuer Fraktionschef

Als Bürgermeister ist er zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden im Zweckverband Breitband Lörrach. Beim kommunalen IT Dienstleister Komm.One ist er im Mitgliederbeirat Kommunen bis 7500 Einwohner, seit fast sechs Jahren stellvertretender Vorsitzender und damit auch Mitglied im Organisationsbeirat. So liege ihm das Thema Digitalisierung besonders am Herzen, heißt es weiter. Ein hilfreiches Netzwerk in Baden-Württemberg habe er mit seinen verschiedenen Verbandsfunktionen bereits aufgebaut. Neben dem Kreistag engagiert sich Bühler auch in zahlreichen Ausschüssen wie dem Verwaltungsausschuss, der Arbeitsgruppe Finanzen, im Forum Zukunftsstrategie und anderen Gremien, teilt die Fraktion weiter mit.