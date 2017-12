Kreis Lörrach Stets den Kontakt zu den Lesern gepflegt

Kreis Lörrach (ads). Zwei langjährige und verdiente Stützen unseres Verlagshauses Jaumann verabschieden sich in den Ruhestand. Geschäftsführer Martin Pförtner ehrte bei der Weihnachtsfeier am Freitag Heidi Kaschel und Helga Glück für 27 respektive 24 Berufsjahre und wünschte ihnen für den neuen Abschnitt alles Gute.

Heidi Kaschel hat ihre Arbeit für das Verlagshaus Jaumann im Jahr 1991 in der damaligen Geschäftsstelle in Zell im Wiesental aufgenommen. Später in Schopfheim, wo sie in der Geschäftsstelle den Kontakt zu unseren Lesern pflegte und deren Wünsche entgegennahm, ab dem Jahr 2011 dann in Lörrach, wo sie in der Buchhaltung tätig war, machte sie sich um den Verlag verdient. „Sie haben in drei von damals vier Geschäftsstellen gearbeitet, das zeichnet Sie in einer gewissen Einmaligkeit aus“, brachte es Martin Pförtner auf den Punkt.

Helga Glück war beruflich vor allem dem Markgräfler Tagblatt und unseren Schopfheimer Lesern verbunden. Seit dem Jahr 1993 war sie dort Assistentin der Redaktion und hatte vom Führen des Terminkalenders bis zur Verwaltung des Bild- und Textarchivs zahlreiche Aufgaben. „Sie können stolz sein auf das, was Sie in Ihrem beruflichen Leben geleistet haben“, attestierte der Geschäftsführer des Verlagshauses Jaumann den scheidenden Mitarbeiterinnen.