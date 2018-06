Kreis Lörrach Stickelberger im Schulamt

Kreis Lörrach. Die Digitalisierung ist längst auch an den Schulen angekommen. Wie sind die Schulen im Kreis ausgestattet? Wie können digitale Medien die Pädagogik unterstützen? Welche Folgen hat die Digitalisierung für die Lehrer? Diese Fragen diskutierte der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Digitalisierung, unlängst mit Hans-Joachim Friedemann, Leiter des Staatlichen Schulamtes Lörrach.

60 Millionen Euro will die Landesregierung für die Digitalisierung in der Bildung in einem Zeitraum von zwei Jahren zur Verfügung stellen. „Das hört sich zwar zunächst beeindruckend an, soll jedoch gleich drei wesentliche Bereiche abdecken – Schule, Hochschule und das große Feld der Weiterbildung“, wird Stickelberger in einer Mitteilung zitiert. Was also bleibt für die Ausstattung der Schulen vor Ort? Primäres Problem ist an unseren Schulen, wird Friedemann zitiert, weniger die Ausstattung, als vielmehr die vor Ort fehlende Internetverbindung. „Wir sind abhängig vom Glasfaserausbau“. Von der geplanten, aber laut Stickelberger „leider vorläufig gescheiterten“ digitalen Bildungsplattform ELLA, die am Gymnasium Grenzach-Wyhlen als einer von 100 Pilotschulen schon im April eingeführt werden sollte, verspricht sich Friedemann deutliche Vorteile.