Kreis Lörrach: Strenge Hilfsfrist und Personalnot

Die Einhaltung der sogenannten notärztlichen Hilfsfrist habe 2022 noch bei 87,14 Prozent gelegen, sei dann aber 2023 auf 86,05 Prozent gesunken. Die Gesamtzahl der Einsatzfahrten lag 2022 bei 14 343, im Jahr darauf waren es 16 625 – mithin ein Anstieg um 15 Prozent. „Trotz umfangreicher Vorhalteerweiterungen hat sich die Einhaltung der Hilfsfrist verschlechtert“, erklärte Götz. Daher habe der Bereichsausschuss für den Rettungsdienst im Jahr 2023 Erweiterungen beschlossen. Geplant sind ein zusätzlicher Tag-Rettungstransportwagen (Tag-RTW) in Rheinfelden. In Lörrach wird der Tag-RTW der Malteser auf Nacht- und Wochenenddienste ausgeweitet, in Binzen ebenfalls um die Nacht ergänzt.

Neues Rettungsdienstgesetz

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat ein neues Rettungsdienstgesetz erlassen, das eine Hilfsfrist von zwölf Minuten in 95 Prozent aller Fälle vorsieht. Zur Umsetzung will das Land eine Begutachtung durchführen, um den Bedarf an zusätzlicher Rettungsmittelvorhaltung und möglichen neuen Standorten zu ermitteln. Dies, so Götz, werde voraussichtlich eine erhebliche Erhöhung der rettungsdienstlichen Vorhaltung zur Folge haben – eine Entwicklung, die angesichts des akuten Fachkräftemangels in Baden-Württemberg problematisch sei.