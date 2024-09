Kreis Lörrach: Streuobstwiesen haben viele Aufgaben

Kreislauf aus geschwächten Bäumen und höherem Pflegeaufwand

Die Streuobstwiesen befänden sich im Landkreis in einem Kreislauf aus geschwächten Bäumen durch Wetterextreme und Schädlingsbefall, die einem erhöhten Pflegeaufwand bedürfen. Zugleich könnten die Landwirte diesen Mehraufwand nicht decken, weil die Kilopreise für Mostobst laut Nasilowski „gerade noch das Benzin zur Fahrt in die Mosterei“ deckten. Und während die Streuobstwiesen bis in die 70er Jahre wegen ihrer vielseitigen Nutzbarkeit noch ein lukratives Geschäft waren, sind die Naturkleinode nun in ihrer Existenz bedroht. „Heute sind mit ein paar verstreuten Bäumen auf einer Wiese meist nur noch die Reste einer einst erfolgreichen Bewirtschaftung vorhanden.“ Denn früher wurden die Streuobstwiesen mit 100 Bäumen pro Hektar im Abstand von zehn Metern zueinander angelegt. Heute kämen auf einen Hektar noch etwa fünf oder zehn Bäume. Aus dem Gras gewann der Landwirt damals Heu für sein Vieh, unter den Bäumen pflanzte er Gemüse oder Getreide an. „Die Streuobstproduktion ist heute nicht mehr rentabel“, stellt Nasilowski fest.

Obstbau prägt Landschaft

Traditionell prägt der Obstbau weite Teile der Landschaft im Landkreis Lörrach. Mit etwa 600 Hektar Erwerbsobstbaufläche zählt das Gebiet zu den intensiven Obstbau-Regionen Deutschlands, schreibt der Landkreis auf seiner Webseite. Es leistet einen Beitrag dazu, dass Baden-Württemberg beim Streuobstanbau in Deutschland und Europa vorn mit dabei ist, schreibt der BUND Baden-Württemberg auf seiner Webseite.

Streuobstwiesen liefern Rohstoffe für Obstbrände

So gibt es im Landkreis viele großkronige Obstbäume auf Streuobstwiesen, in Gärten, an Wegen und Äckern, die Teil des Landschaftsbilds sind. Große Streuobst-Bestände gibt es im Eggenertal, im Kandertal, auf dem Tüllinger Berg und dem Dinkelberg. Apfel- und Birnbäume von Streuobstwiesen und Gärten werden heute vor allem für die Erzeugung von Mostobst genutzt. Kern- und Steinobstfrüchte sind die Rohstoffe für die bekannten badischen Obstbrände. Dass es im Landkreis wie in ganz Baden-Württemberg aber auch Streuobstwiesen oder Baumreihen gibt, die nicht mehr gepflegt werden und verwahrlosen, weiß Nasilowski und bedauert dies.