Kreis Lörrach: Studenten der DHBW Lörrach simulieren Stressoren im All

Sauerstoffmangel des Gehirns in der Schwerelosigkeit

Das Forschungsprojekt nennt sich „NeurO2flight“ und wird von Studiengangsleiter Daniel Stehle betreut. Es untersucht die Hypoxie, also die Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff, in der Schwerelosigkeit und die Auswirkungen auf den zerebralen Blutfluss, die neurokognitive Leistung und die neurophysiologischen Mechanismen. Bisherige Forschungsarbeiten beziehen sich entweder auf die Schwerelosigkeit oder auf einen hypoxischen Zustand, die Kombination der beiden Stressoren ist noch unbekannt. Das Team will herausfinden, ob Besatzungen von Raumfahrzeugen unter diesen Bedingungen eine optimale Leistung aufrechterhalten können.

31 Parabeln an drei Flugtagen

Die Maschinenbaustudenten der DHBW Lörrach sind im Team für die Auslegung und Konstruktion der Versuchsträger zuständig, die sie Anfang November bei Parabelflügen einsetzen. In Bordeaux werden an drei Flugtagen je 31 Parabeln mit dem Airbus 310 geflogen.