Kreis Lörrach: Studenten entwickeln praktische Lösungen

Lauffenmühle-Vision der Stadt Lörrach ergänzt

Die jungen Innopreneure ergänzten die Vision der Stadt Lörrach mit dem Konzept eines „Shared Service Systems“. Künftige Arbeitnehmer des Gewerbegebiets sollen gezielt durch Angebote wie Kitaplätze und zur Gesundheitsförderung entlastet werden. „Das ist schon eine Wucht, das so aufbereitet zu sehen. Ich fand es sehr bereichernd“, wird Burkhard Jörg, Leiter des Projekts Lauffenmühle bei der Stadt, in der Mitteilung zitiert. Anschließend stellte die Hekatron-Projektgruppe ihre Ansätze für die Neugestaltung von digitalen Dienstleistungen im Kontext der Emotionalisierung vor. Gegenstand der Fallstudie war die Hekatron App HPlus, eine Service App, mit der Hekatron Brandschutz eine effiziente Unterstützung im Arbeitsalltag gewährleisten will. Die Innopreneure stellten sich der Frage, warum die App bisher nur wenig genutzt wird, und was getan werden muss, um dies zu ändern. Sie überlegten sich gezielte Lösungen, wie die Einführung von Tutorials, von denen die Nutzer geführt werden. Ein weites Ergebnis wurde von der Projektgruppe in Zusammenarbeit mit dem regionalen Energieversorger Badenova präsentiert. Ziel war es, mehr Menschen für erneuerbare Energie zu begeistern. Mittels der Erkenntnisse durch Interviews, entwickelte die Projektgruppe einen hybriden Websiteaufbau aus klassischer Selbstnavigation und einem „Funnel“, also dem Prozess, wie im Online-Marketing jemand vom Interessenten zum Kunden wird.