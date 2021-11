Anzeige Studieninformationstag an der DHBW Lörrach

„Diese besondere Qualität der Absolventinnen und Absolventen führt auch dazu, dass mehr als 85 Prozent der Studierenden von ihrem dualen Partner unmittelbar nach Studienabschluss übernommen werden oder sie bereits vor Ende des Studiums einen Arbeitsvertrag unterschreiben“, erklärt die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in einem Grußwort zum Jubiläum der Hochschule.

Weltweit bestehen Kooperationen mit mehr als 30 Hochschulen. Eine Besonderheit in Lörrach sind die trinationalen Studiengänge, die in Kooperation mit der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Université de Haute Alsace angeboten werden. Hier erwerben die Studierenden Abschlüsse an allen drei Hochschulen.

Was als Modellversuch mit 160 Studierenden und 50 Partnerunternehmen begann, ist heute mit mehr als 35 000 DHBW-Studierenden an neun Standorten und drei Campussen in Baden-Württemberg sowie gut 9000 dualen Partnern die größte Hochschule des Landes. „Zu diesem Erfolg trägt der Standort Lörrach mit derzeit gut 2000 Studierenden wesentlich bei“, unterstreicht Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, im Gespräch mit unserer Zeitung.