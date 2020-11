Kreis Lörrach Studieninformationstag an der DHBW Lörrach

In diesem Jahr findet pandemiebedingt der landesweite Tag der offenen Tür an den Hochschulen in Baden-Württemberg am Mittwoch, 18. November, online statt. Die DHBW Lörrach hat für den Vormittag und den Nachmittag ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Es wird jeweils um 10.30 und um 13.30 Uhr im Rahmen des virtuellen Studieninfotags angeboten - im Internet unter https://dhbw-loerrach.de/sit.

Sich über Studienmöglichkeiten in der Lerchenstadt zu informieren und in Vorlesungen hineinzuschnuppern, waren bislang stets gern wahrgenommene Angebote im Kanon der Berufsorientierung. Dass ganze Klassenverbände an die Hochschulen kommen, ist diesmal nicht möglich. Unabhängig von Verboten größerer Veranstaltungen und Online-Lehrbetrieb an den Hochschulen bleiben jedoch Berufsorientierung und Studienwahl für junge Menschen ein Thema. Die DHBW Lörrach, wie andere Hochschulen der Region, bietet deshalb den Studieninformationstag im virtuellen Format an.