Anzeige Studieninformationstag an der DHBW Lörrach

Studieninteressierte, Lehrkräfte und Eltern können sich ab sofort anmelden unter: https://dhbw-loerrach.de/sit. Eine spontane Teilnahme ist auch über den Link möglich.

Das duale Studium an der DHBW Lörrach verbindet das theoretische Lernen an einer Hochschule und praktische Erfahrungen bei einem dualen Partnerunternehmen, also bei einem Ausbildungsunternehmen oder einer sozialen Einrichtung. Rektor Professor Dr. Theodor Sproll unterstreicht: „Die Breite des angebotenen Studienportfolios aller Fakultäten ist passgenau auf die Bedürfnisse der regionalen und überregionalen Partnerunternehmen ausgerichtet.“ An Bedeutung werde insbesondere die Fakultät Gesundheit mit ihren Studienangeboten aufgrund des Fachkräftemangels im Dreiländereck gewinnen.

Gleichzeitig, so Sproll, sei der Standort im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich im Bereich der drittmittelfinanzierten kooperativen Forschung als Wissens-Transferzentrum zwischen Theorie und Praxis führend. Das standortübergreifende DHBW-Institut „Funktionale Sicherheit und Cyber Security“ gelte landesweit als einzigartig.

Wer an der DHBW Lörrach ein Studium beginnen will, sucht sich als erstes ein Unternehmen und bewirbt sich dort auf eine offene Stelle oder initiativ. „Übrigens nehmen wir immer wieder neue Unternehmen in unsere Liste der dualen Partner auf“, heißt es in einer Mitteilung der DHBW.

Wer ein Unternehmen gefunden hat, schließt einen Ausbildungs- sowie einen Studienvertrag. Während des dreijährigen Studiums erhält man vom Unternehmen eine fortlaufende Vergütung. Die DHBW Lörrach übernimmt die akademische Ausbildung, die mit einem akkreditierten Bachelor-Abschluss endet. Grundsätzlich läuft das Studium so ab: drei Monate Theoriephase am Campus in Lörrach, drei Monate im Ausbildungsunternehmen.

Während des dualen Studiums wechseln sich die beiden Phasen ab, so dass man die an der DHBW Lörrach gelernte Theorie direkt in der Praxis im jeweiligen Unternehmen anwenden kann. In einigen Studiengängen kann man zu Beginn des Studiums auswählen, ob mit der Praxis- oder der Theoriephase gestartet wird.