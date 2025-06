Kreis Lörrach: Studierende planen Neugestaltung in Ministerium

Ministerialdirektor Reiter begrüßte Ende Mai die Studierenden vor Ort und zeigte sich von den Präsentationen der Studierenden und der Qualität der Entwürfe angetan. Die Vorschläge überzeugten und machten den Mitarbeitern des Ministeriums die Arbeit der Studierenden erlebbar. Alle Bediensteten haben nun vier Wochen lang die Möglichkeit, die Vorschläge in einer kleinen hausinternen Ausstellung zu besichtigen und über die Entwürfe abzustimmen.

In Begleitung von Studiengangleiter Frank Hovenbitzer, Werkstattleiter Christoph Geisel und dem Lehrbeauftragten Yannik Kaiser entstanden während einer intensiven Projektwoche sechs Beiträge als Gruppenarbeiten. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, ihr erworbenes theoretisches Wissen an einem realen Objekt anzuwenden und wertvolle Erfahrungen im Bereich des Entwer-fens zu sammeln. Gefördert wurde so auch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis, die dem Ministerium als Bildungs- und Innovationsförderer besonders am Herzen liegt und zugleich Kern des dualen Studiums an der Hochschule ist.