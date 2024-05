Unsicherheit und Angst

Doch der Weg, eine umsetzbare Lösung zu finden, war von Unklarheit, Unsicherheit und Angst geprägt gewesen, so Fritz-Schild weiter. Gefühle, die viel Energie aufgebraucht hätten und eine Weiterentwicklung und Anpassung der Arbeit an die Bedarfe der suchtkranken Menschen und deren Umfeld behindert hätten. Auch die Klienten des Arbeitskreises Rauschmittel (AKRM) und des bwlv hätten sich verunsichert gezeigt, während die Träger übergreifende Schnittstellen geprüft hätten.

Durch Umstrukturierung eine Fachstelle eingespart

Ende 2023 war dann eine solche Schnittstelle gefunden und so stand fest, dass der bwlv die Suchthilfe Drehscheibe an den AKRM abgeben wird. Mit dieser Umstrukturierung musste eine Fachkraftstelle eingespart werden. Die Abgabe eines Fachbereichs, der im Verband des bwlv Tradition hat und am Standort Lörrach mehr als 26 Jahre betrieben wurde, hat neun Mitarbeiter unmittelbar betroffen, schreibt Fritz-Schild in ihrer Mitteilung. Ende Juni sollte die Suchthilfe Drehscheibe an den AKRM übergeben werden. Doch die Zeit der ungewissen Zukunft seit Bekanntgabe der Einsparungen des Landkreises im Juli 2023 hatten die bwlv-Mitarbeiter dazu bewogen, sich nach neuen Stellen umzusehen. Deshalb musste die geplante Übergabe der Drehscheibe vorgezogen werden. So übergab der bwlv den Kontaktladen der Suchthilfe Drehscheibe bereits Anfang März an den AKRM.