Kreis Lörrach Symbol für internationale Zusammenarbeit

Bereits am 29. April führte die damalige Swissair mit einer DC3 verschiedene Testlandungen und -starts durch. Und wenige Tage danach, am 8. Mai 1946, folgte die offizielle Eröffnung des Flughafens. Der Staatsvertrag benötigte noch einige Jahre bis zum Abschluss. Dieser wurde am 4. Juli 1949 in Bern von Bundesrat Max Petitpierre (FDP) und dem französischen Gesandten Henri Hoppenot unterzeichnet.

Der Staatsvertrag weist jedoch verschiedene Mängel auf, die teils aus Zeitdruck entstanden waren oder weil sich die politischen Verhältnisse zwischenzeitlich veränderten. Er regelt alle Bereiche aber immer noch recht gut, auch wenn gewisse Teile, wie zum Beispiel das Besteuerungssystem, zwischenzeitlich nachverhandelt werden mussten. Nach wie vor wird der gute Geist von damals, „Le Miracle de Blotzheim“, aktiv gelebt wie seit den 30er Jahren, wie die IG EuroAirport schreibt.

In den 1950er-Jahren wurde der Flughafen über eine Zollfreistraße mit der Stadt Basel verbunden. In den 1960er-Jahren entstand der definitive Flughafen mit neuen Gebäuden, die seither baulich mehrmals erweitert wurden.

Seither wird die vorhandene Infrastruktur den Bedürfnissen entsprechend systematisch aus- und umgebaut. So wurde die Hauptpiste im Jahr 1978 auf 3900 Meter verlängert, um auch zukünftig allen Flugzeugtypen ohne Einschränkung Starts und Landungen zu ermöglichen.

Drehkreuz in Europa

Die Verlängerung der Querpiste um 220 Meter folgte im Jahr 2001. In den Jahren 1979 bis 1981 wurde die Frachthalle samt Bürotrakt vergrößert, 1988 kam eine provisorische Halle für die neu aufkommende Express- und Kurierfracht hinzu, die 1996 durch das definitive „West-End“ abgelöst wurde. Die alte Frachthalle wurde 2015 durch ein neues modernes Frachtterminal im Südosten des Flughafens ersetzt, der unter anderem den Anforderungen der Pharma-Firmen entspricht.

In den 1990er-Jahren erlebte der EuroAirport mit der damaligen Fluggesellschaft Crossair, die den Flughafen als Drehkreuz für seine Europaflüge nutzte, einen ersten Aufschwung. Nach dem Swissair-Grounding, die in ihrem Strudel auch die Crossair mitriss, im Jahr 2001 trübte sich das Flugwetter zunehmend. Ein paar Jahre später begann aber eine neue Aufschwungphase, als die Fluggesellschaft Easyjet ihre Basis am EAP etablierte.

Dieser Aufschwung brach, wie im gesamten internationalen Luftverkehrsbereich, mit der Corona-Krise abrupt ab. Im Pandemie-Jahr 2020 verzeichnete der Flughafen vor den Toren Basels nur noch 2,6 Millionen Passagiere. Im Jahr zuvor hatten die Flughafenverantwortlichen noch den Rekordwert von 9,1 Millionen Passagieren gefeiert.