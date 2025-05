Kreis Lörrach: Tag des Handwerks: Eine Leistungsschau des Handwerks

Hoher Stellenwert

Kreishandwerksmeister Martin Ranz freute sich darüber, dass der „Tag des Handwerks“ auch nach einem Viertel Jahrhundert noch immer einen hohen Stellenwert in der Region hat. In seiner Rede blickte er auf ereignisreiche 25 Jahre zurück. Das Augenmerk solle jedoch nicht auf die Vergangenheit gerichtet werden, mahnte er, sondern der Zukunft gelten. „Wie sieht es heute aus im Handwerk? Hat sich seit der Initiierung des Tages im Jahr 1999 überhaupt etwas verändert?“, fragte er. Nach den Grußworten von Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz sollte es darauf eine Antwort geben.

Handwerk und Kommune

Lutz betonte in seiner Rede, dass es nach wie vor die konstruktive Zusammenarbeit von Handwerk und Kommune brauche und dass es gelte, bürokratische Hindernisse abzubauen. Man stecke gerade in einer strukturellen Krise – kaum eine deutsche Kommune schreibe noch schwarze Zahlen. Aber Lutz berichtete auch von einer parteienübergreifenden Aufbruchstimmung, die er bei diversen Veranstaltungen wie dem deutschen Städtetag aktuell in Deutschland festgestellt habe.