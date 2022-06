Kreis Lörrach Tag des Handwerks made in Lörrach

Es gibt im Übrigen viele gute Gründe für ein Engagement im Handwerk: Eine Ausbildung im Handwerk macht Spaß, bietet gute Aussichten auf eine dauerhafte Anstellung und obendrein zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Handwerkskammern in Baden-Württemberg empfehlen der Jugend: „Schaut euch um und überlegt euch, was ihr wirklich wollt und wo ihr eure Wünsche und Ideen verwirklichen könnt. Das muss bei den Großen nicht unbedingt der Fall sein: Dort ist der Azubi erst mal nur ein sehr kleines Rädchen in einem großen Getriebe. In kleinen Betrieben kommt es auch auf die Azubis an. Man bekommt mehr mit. Wer mit offenen Augen durch die Lehre geht, der ist schnell wichtig für den Betrieb und sichert so seine eigene Zukunft.“