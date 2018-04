Kreis Lörrach Tanzen zu „Future Beats“ im Alten Wasserwerk

Unter dem Motto „Future Beats“ steigt am morgigen Freitag, 27. April, von 20 bis 1 Uhr die TG-Party im SAK Altes Wasserwerk in Lörrach. Zwei DJ’s – Benedikt Kubon und „The Fox and Gang“ – werden an diesem Abend auflegen. Außerdem wird es eine Happy Hour von 20.30 bis 21.30 Uhr geben, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Der Eintritt ist ab 16 Jahren. Wer unter 18 Jahren ist, muss einen „Muttizettel“ vorweisen.

Die TG-Party wird jährlich von einem Schülerteam der Technik und Management-Klasse des Technischen Gymnasiums (TG) der Gewerbeschule Lörrach organisiert. In regelmäßigen Sitzungen werden einzelne Planungsschritte gemeinsam in Absprache mit dem Projektlehrer erarbeitet und im Nachhinein von den Schülern eigenverantwortlich umgesetzt. Zu den Aufgaben gehören die Programmplanung, Sicherheit, Kalkulationen, Werbung, Getränke-estellungen, Sponsoring, Personalplanung und vieles mehr Bei der Zusammenarbeit lernen die Schüler in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen. In monatlichen Protokollen werden die Ziele festgelegt. Auch den Kartenvorverkauf organisieren die Schüler in den Pausenhöfen der umliegenden Schulen im Landkreis selbst. Fast regelmäßig ist die Veranstaltung mit 400 Besuchern bereits im Vorfeld ausverkauft.

Die TG-Party findet bereits zum vierten Mal erfolgreich in Zusammenarbeit des Technischen Gymnasium mit dem SAK m Alten Wasserwerk statt, teilten die Veranstalter mit.

Weitere Informationen: Sind auf der Facebook-Seite des Technischen Gymnasiums Lörrach und der Homepage der Gewerbeschule zu finden. Die Karten kosten im Vorverkauf 7 Euro.