Kreis Lörrach Teststrategie auf dem Prüfstand

In den Kliniken des Landkreises Lörrach soll es zu schweren Covid-19-Ausbrüchen mit Todesfällen gekommen sein, wie die Badische Zeitung jüngst berichtete. Ein Arzt, der sich an das Blatt wendete und anonym bleiben will, sieht die Ursache in einer unzureichenden Teststrategie der Kreiskliniken. Diese verweisen derweil auf eine „sorgfältig durchdachte Sicherheitsstrategie“, heißt es in einer Mitteilung an unsere Zeitung.