Kreis Lörrach Theatergruppe „miniMix“ schenkt Freude

Die Theatergruppe „miniMix“ schenkt nicht nur mit ihren Theaterstücken Freude: Mit der Komödie „Babyglück mit Hindernissen“ begeisterte die Schauspielgruppe im Herbst ihr Publikum, jetzt sorgte sie für Freude bei der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung sowie bei der Lebenshilfe in Lörrach. „MiniMix“ Vorsitzender Michael Wüst (v. l.) und Regisseurin Anja Friedel überreichten kürzlich Spenden von je 300 Euro an die Geschäftsführerin des Vereins „Leser helfen Not leidenden Menschen“, Uta Schroeder, sowie an die Vertreter der Lebenshilfe, Geschäftsführer Helmut Ressel und die stellvertretende Vorsitzende Britta Klettke. Die Lebenshilfe wird die Spende für die Kinder- und Jugendarbeit im Bereich der offenen Hilfen einsetzen, erklärte Lebenshilfe-Geschäftsführer Helmut Ressel. Die Spende stammt aus dem Erlös der diesjährigen Theateraufführungen. Auch das Stück für 2018 steht schon fest. Gezeigt wird die Komödie „Akt mit Blumen“, wie die Regisseurin Anja Friedel verriet.

Foto: Alexander Anlicker