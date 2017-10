Kreis Lörrach Therapie wichtiger als Strafe

Lörrach (dr). Es waren Drogerieartikel im Wert von 80,50 Euro, die eine 58 Jahre alte Frau aus einem Drogeriemarkt an der Bärenfelser Straße gestohlen hatte. Da sie sich gegen den Ladendetektiv zur Wehr gesetzt hatte, lautete die Anklage auf räuberischen Diebstahl. Verhandelt wurde dieser eher geringe Fall am Donnerstag vor dem Schöffengericht in Lörrach, das zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung entschied.

Das Verfahren hatte bereits vor einiger Zeit begonnen. Damals hatte der Vorsitzende Richter Martin Graf die Verhandlung ausgesetzt, um ein psychologisches Gutachten einzuholen.

Grund dafür war die Geschichte der Frau: 26 Einträge finden sich in ihrem Strafregister. Zusammengerechnet hat sie zehn Jahre lang im Gefängnis gesessen. Stets waren Eigentumsdelikte der Anlass für die Verurteilungen. Als sie bei mehreren Händlern gesperrt war, bestellte sie im Internet unter fremden Namen. Die „Eidesstattliche Versicherung“ hat sie bereits vor einigen Jahren abgegeben. Ihren Schuldenstand bezifferte die Angeklagte auf 100 000 Euro.

Am 22. September des vergangenen Jahres hatte sie in dem Drogeriemarkt größere Mengen Waschmittel, Weichspüler, Duschgel und Zahnpasta zunächst in den Einkaufswagen geladen. Im hintersten Ladeneck packte sie dann die Gegenstände in ihren großen Rucksack. Mit diesem verließ die Angeklagte auf kürzestem Weg den Markt.

Der Ladendetektiv folgte ihr und sprach sie vor dem benachbarten Schuhmarkt an. Die Beschuldigte habe sofort sehr aggressiv reagiert und laut gerufen: „Lass mich los, lass mich los.“ Dabei habe sie dem Detektiv den Ausweis, mit dem dieser sich legitimiert hatte, aus der Hand geschlagen. Sie habe sich von dem Detektiv, der sie jetzt festgehalten habe, losreißen wollen. Als dieser ihr mit dem Arm den Weg versperrte, habe die Angeklagte den Detektiv in den Unterarm gebissen.

Durch den Lärm war der Filialleiter des Schuhmarktes aufmerksam geworden und war dem Detektiv zur Hilfe geeilt. Erst da habe die renitente Frau aufgegeben.

Die Angeklagte war umfänglich geständig. Sie habe die Waren eigentlich gar nicht gebraucht. „Das meiste wollte ich verschenken“, sagte sie. „Ich hatte Stress mit meinem Schwager, da musste ich was klauen“, so ihre Rechtfertigung. Die Angeklagte leidet unter extremem Übergewicht und hat dadurch starke körperliche Beschwerden.

Die psychologische Sachverständige bescheinigte ihr zwar eine unterdurchschnittliche Intelligenz, sie sei aber absolut lebenstauglich. Eine „Kleptomanie“ (zwanghaftes Stehlen) könne man ihr trotz der vielen Diebstähle in der Vergangenheit nicht attestieren. Auch sei sie nicht in ihrer Steuerungsfähigkeit vermindert.

Die Staatsanwältin nahm wegen der geringen Schadenshöhe und der unerheblichen Verletzungen einen minderschweren Fall an. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die wegen der inzwischen erfolgten Therapiebemühungen zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.

Der Verteidiger bezweifelte den räuberischen Diebstahl. Vielmehr sei es nur ein Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung gewesen. Acht Monate seien völlig ausreichend.

Dieser Argumentation schloss sich das Schöffengericht nicht an. Wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung verurteilte es die Angeklagte zu zehn Monaten auf Bewährung. Ein Bewährungshelfer bleibt beigeordnet. Als Auflage muss eine Psychotherapie aufgenommen und eine Arbeitsstelle, nötigenfalls in einer betreuten Werkstatt, aufgenommen werden.