Im Stadtgebiet Lörrach wurde der potenzielle Überträger von mehreren Tropenkrankheiten 2017 zum ersten Mal nachgewiesen. In Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen meldeten Bürger in den vergangenen Jahren ebenfalls Funde des Insekts. Neu auch in Rheinfelden. Begünstigend für die Ausbreitung wirkt unter anderem das wärmere Klima. Diese Beobachtung stellt man sowohl im Stadtgebiet Lörrach als auch in Weil am Rhein fest. In Grenzach-Wyhlen konnte die Tigermückenpopulation nach derzeitigem Stand unter Kontrolle gebracht werden.

Werden Tigermücken nachgewiesen, ist die betroffene Gemeinde für die Bekämpfung der Tigermücke auf ihrer Gemarkung zuständig. Das Gesundheitsamt unterstützt die Gemeinden dabei beratend. Des Weiteren kümmert sich die Behörde um die Prävention. Dazu wird seit 2016 ein Schwerpunkt-Monitoring im Landkreis durchgeführt. Auf Grund der Tigermückenfunde auf Schweizer Gebiet findet in diesem Jahr ein Monitoring an den S-Bahnhaltestellen der Linie S6 von Lörrach-Stetten bis nach Zell im Wiesental statt sowie in Lörrach-Stetten entlang der Grenze zur Schweiz.