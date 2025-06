Kreis Lörrach: Tim Schneider holt einen ersten Platz

Nachdenken über die Situation anregt. Das Musik-Genre Metalcore passt meiner Meinung nach sehr gut zu dem Thema, da man durch die aggressive und energiegeladene Musik mehr Emotionen entwickeln kann. In der zweiten Strophe behandle ich mit einer wahren Geschichte die Trennung zwischen den Menschen in der Ukraine. Es ist eine Erfahrung, die man mit niemandem seiner Liebsten erleben will: der Tag, an dem sich Ehefrau und Ehemann trennen müssen. So schnell wie möglich raus aus dem Land, um sich in Sicherheit zu bringen. Ihr Mann, der eigentlich von der Front immer Briefe und Schulleiter Textnachrichten an sie schreibt, ist plötzlich verschwunden, und es kommen keine Nachrichten mehr von ihm. Es wird vermutet, dass er in einem Kriegsgefängnis der Russen gefangen gehalten wird. Im letzten Refrain will ich auch etwas Hoffnung vermitteln.“ Tim Schneider beließ es aber nicht nur beim Texten und Arrangieren, sondern spielte auch alle Instrumente und Gesang ein. Am Ende ist sogar ein YouTube-Video entstanden.