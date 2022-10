Kreis Lörrach TOP Ausbildungsplätze

Die Ausbildung im Handwerk basiert auf dem dualen Prinzip. In Betrieb und Berufsschule sowie teilweise in der verlängerten Werkbank der überbetrieblichen Ausbildungsstätten erwerben die Auszubildenden fundiertes Handwerkszeug für den Beruf. Das Ziel ist die berufliche Handlungsfähigkeit, um in komplexen Situationen fachgerecht, selbstständig und kundenorientiert zu agieren.

Ausbildung ist anspruchsvoll

Das Handwerk steht für eine anspruchsvolle Ausbildung. Dies gilt umso mehr, da die Anforderungen in Ausbildung und Betrieb durch stetigen Wandel, Technisierung und auch Digitalisierung steigen. Die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung auf der Basis einer ganzheitlichen Ausbildungsstruktur kennzeichnen hier die Aufgaben des Baden-Württembergischen Handwerkstags. In der regionalen Schulentwicklung setzt er sich für den Erhalt von wohnort- und betriebsnahen Berufsschulstandorten ein.

Die Berufsaussichten für soziale Berufe sind besonders gut: In der Gesellschaft werden in Zukunft immer mehr Fachkräfte gefragt, die für andere Menschen da sind.

Ein Berufsanerkennungsjahr, ein Praxisplatz innerhalb eines Dualen Studiums oder ein Praktikum in einem der sozialen Dienste und Einrichtungen eröffnet vielen jungen Menschen neue Möglichkeiten: Sie können Erfahrungen sammeln, Wissen anwenden, dazulernen – und in einen aussichtsreichen Beruf einsteigen.

Was ein Sozialarbeiter können sollte

Auch interessant ist der Beruf des Sozialarbeiters oder des Sozialpädagogen. Als Sozialarbeiter ist man eine Art Berater für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene in schwierigen Situationen und betreut Menschen in diesen Phasen. Die Aufgaben sind sehr unterschiedlich – je nachdem, wo man eingesetzt wird, zum Beispiel beim Jugendamt oder in einer Beratungsstelle. Ganz egal, in welchem Bereich der Sozialarbeiter tätig ist: Seine Fähigkeit ist es in erster Linie, Probleme zu lösen und Menschen zu unterstützen.