Kreis Lörrach: Tourismus erholt sich von Coronaflaute

Ein besonders positives Signal kommt aus dem Tourismus: Die Übernachtungszahlen in Südbaden haben wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht – insbesondere bei Gästen aus der Schweiz. In den angrenzenden Schweizer Kantonen konnte das frühere Niveau sogar leicht übertroffen werden. „Die Grenzregion profitiert von ihrer engen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtung – das zeigt sich jetzt auch wieder im Tourismus“, so Graf. Auch im Einkaufstourismus ist eine deutliche Belebung erkennbar: Die Anzahl der Ausfuhrkassenscheine, ein wichtiger Indikator für grenzüberschreitenden Einkauf, ist 2023 deutlich gestiegen.