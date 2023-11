Kreis Lörrach: Tragende Pfeiler der Gesellschaft

In dieser Zeit hatte der Bürgerbus Efringen-Kirchen Einkaufsdienste geleistet, erinnerte Christiane Breuer. Beim Bus, der nur im Gemeindegebiet verkehrt, engagieren sich 40 Ehrenamtliche – 25 Fahrer und 15 Damen am Telefon. In sechs Jahren seien mehr als 12 000 Fahrgäste gezählt worden – das Angebot erfreue sich großer Nachfrage. Mit dem Seniorenmittagstisch wurde ein weiteres Projekt in Efringen-Kirchen gewürdigt: Wie Gisela Zandt berichtete, nutzten das Angebot rund 50 Personen, für viele alleinstehende Senioren sei das gemeinsame Essen eine willkommene Möglichkeit zum Austausch. Letzteres ist auch in der Selbsthilfegruppe des bwlv angesagt: Diese leiste einen wichtigen Beitrag zur Suchtbewältigung. „Viel reden, zuhören, motivieren, und die Menschen können erfahren, dass man sich auf den Weg zur Abstinenz machen kann“, berichtete Kay Koch. Letztlich müsse aber jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen, sagte er im Interview mit Zeller, der in lockeren Fragerunden die Initiativen vorstellte.