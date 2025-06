Kreis Lörrach: Transatlantische Einblicke im Hörsaal

Beide sind in Deutschland ausgebildete Rechtsanwältinnen, die heute in den Vereinigten Staaten leben und dort eigene Kanzleien führen. Ihre Doppelperspektive – juristisch und unternehmerisch, deutsch und amerikanisch – bereichere das Lehrangebot und unterscheide es deutlich von klassischen Hochschulformaten. Mit Fachwissen, persönlichen Erfahrungen und anschaulicher Vermittlung behandelten sie Themen wie internationales Arbeitsrecht, Change-Management sowie strategische Beratung von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen auf beiden Seiten des Atlantiks. „Ich helfe Menschen und Organisationen dabei, Komplexität zu meistern, Veränderung zu gestalten und konkrete Ergebnisse zu erzielen – oft beginnt das mit der passenden rechtlichen Struktur“, sagte Christine Stenner, die in Lörrach aufgewachsen ist und heute als Anwältin und Unternehmerin in Philadelphia tätig ist. Nicola Casper-Hösl, gebürtige Münchnerin und Anwältin in Colorado, betonte: „Unsere Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, juristische Fachkenntnis mit interkulturellem Verständnis zu verbinden.“