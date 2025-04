Kreis Lörrach: Trauerbegleiter sind viel unterwegs

Rückblick: Zwischen Eimeldingen, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt und in den drei großen Kreisstädten bietet die Hospizgruppe vielfältige Dienste ambulant an – also bei Menschen in ihrer letzten Lebensphase zuhause, im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Im Unterschied zur Betreuung im stationären Hospiz sind die 39 ehrenamtlichen und intensiv ausgebildeten Sterbe- und Trauerbegleiter viel unterwegs, wie die Koordinatorin Daniela Seitz und der Vorsitzende Tonio Paßlick schildern konnten. Paßlick vertiefte dann auch die Relevanz gesellschaftlicher Vernetzung: durch Vorträge zum Beispiel bei Ehrenamtsbörsen oder in der Volkshochschule gemeinsam mit der Koordinatorin Steffi Sproß, Besuche in Vereinen, durch Reden beim Volkstrauertag oder niederschwellige Kontaktangebote an Allerheiligen entstehen viele Gespräche und oft erst das Bewusstsein dafür, dass es im Nahbereich kostenlose und nachhaltige Unterstützung für Sterbende und Trauernde gibt.

Diese Aspekte sollen nun ausgeweitet werden, nachdem man sich im Berichtsjahr 2024 auf die Suche nach einer Wirkungsstätte in einer der Kreisstädte begeben hatte und Anfang 2025 fündig wurde am Rathausplatz 3 in Weil am Rhein. Wichtig sei es nach dem Umzug, auch in den anderen Gemeinden des Kreises mit Angeboten und Veranstaltungen präsent zu bleiben.