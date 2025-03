Kreis Lörrach: Trauriger Rekord bei Lkw-Unfällen

Eine rückläufige Tendenz sieht die Polizei bei Unfällen unter Alkoholeinfluss: Mit Alkohol am Lenkrad krachte es 82 Mal, im Vorjahr waren es noch 104 registrierte Unfälle. In Sachen Verunglückte schlagen insgesamt 815 Vorfälle zu Buche (minus 17). Verschlechtert hat sich die Statistik bei den Schwerverletzten: 192 (plus 28) sowie bei den Verkehrstoten zehn (plus eins), was aber deutlich unter den Werten der Jahre 2021 bis 2022 liegt.