Kreis Lörrach Treffpunkt der Literaturfreunde

Sie sei selbst immer wieder in den Alpen unterwegs, sei Teil des Alpentourismus und hinterlasse Spuren, sagte sie zu diesen klugen, sprachlich präzisen, metaphernreichen Texten, die zwischen Gedicht und Prosa changieren.

Peter Schlack gehört, so stellt Jung ihn vor, zur Generation „Neue Mundart“, die in den 1970er Jahren die alte etablierte Mundartkultur „über den Haufen geworfen hat.“ Der schwäbische Autor hat als Sozialarbeiter gearbeitet, ist auch bildender Künstler, hatte eine Zeitlang einen eigenen Verlag.

Seit mehr als 20 Jahren schreibt er an seinen „Gablenberger Gschichta“, Geschichten über sich und seine Familie aus diesem Stuttgarter Stadtteil. „Mit der Erinnerung ist das so eine Sache“, sagte Schlack, der seinen Text „Lebenslauf“ in „etwas abgeschliffenem“ Stuttgarter Schwäbisch vortrug.

Die Geschichte setzt im Kriegsjahr 1943 ein, als es einen Fliegerangriff auf Stuttgart gab und er kurz darauf zur Welt kam. Seine Mutter hat an Hitler „keinen guten Faden gelassen“. Und seine Oma war in einem Arzthaushalt in Stellung. Bei seiner Geburt war der Vater im Krieg und dann später in Kriegsgefangenschaft. Erst mit vier Jahren hat er ihn zum ersten Mal gesehen.

Sehr lebensnah und menschlich, mit liebevoll gezeichneten Charakteren, immer wieder durchbrochen von lakonischem Humor, erzählt Schlack von seiner Kindheit und dem Familienleben in den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren. Nach Kriegsende habe Stuttgart „furchtbar ausgehen“, sie seien hungrig ins Bett und Hilde sei zum Hamstern zu den Bauern gegangen.

Vom Vater kamen Briefe aus der Gefangenschaft in Belgien, die ihm die Mutter vorgelesen hat. Manchmal kamen auch Päckchen mit Schokolade.

Schlack schildert die Suche nach einer Wohnung 1946 – zwei Zimmer und Wohnküche in Gablenberg. Der clevere Hannes habe ihnen beim Umzug geholfen, einen Lastwagen gemanagt, seine Mutter hat wieder als Schuhverkäuferin gearbeitet und ihn tagsüber zur Oma gebracht.

Peter Schlack zog die Zuhörer in Bann mit seinen authentischen Erzählungen und Erinnerungen an den Familienalltag im und kurz nach dem Krieg.

„Das ist Literatur in ihrer ganzen Bandbreite“, zeigte sich Markus Manfred Jung begeistert von den kontrast- und facettenreichen Lesungen, die vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg unterstützt wurden. Zur literarischen Begegnung gehörte auch der rege Austausch am Büchertisch und am kulinarischen Buffet.