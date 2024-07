Mindestens 14 Fahrer von Autos im Alter zwischen 19 und 29 Jahren stehen im Verdacht, am Sonntag in den Landkreisen Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben. Gegen 15.15 Uhr konnten acht Tatverdächtige an einer Kontrollstelle auf der Bundesstraße 317 in Feldberg von der Polizei angehalten und kontrolliert werden, die weiteren sechs Tatverdächtige kurze Zeit später an einer Kontrollstelle auf der Bundesstraße 317 in Todtnau-Fahl. Gegen einen 20-jährigen Fahrer wird außerdem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Verdächtigen sollen mehrfach trotz Gegenverkehr überholt, Einmündungen und Kreuzungen blockiert und auch rechts überholt haben. An allen Fahrzeugen waren Schweizer Kennzeichen angebracht. Die meisten Verdächtigen haben die schweizerische Staatsangehörigkeit. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen sowie Geschädigte, Tel. 07621/98000.