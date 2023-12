Kreis Lörrach: Trotz Stress von Wirrwarr keine Spur

Chefarzt Hemmerling zeigte sich in einem Interview dazu kritisch. Seiner Meinung nach ist dieses Mittel nicht geeignet, um die Notaufnahmen zu entlasten. Es werde kaum möglich sein, eine klare Linie zwischen Bagatellbeschwerden und einer ernsthaften Erkrankung zu ziehen. Zudem sei es absehbar, dass im Falle einer Strafgebühr für selbstvorstellende Patienten der Rettungsdienst noch mehr gerufen werde, um als „Eintrittskarte“ zur Notaufnahme zu fungieren.

Team wächst weiter

Überdies, so Hemmerling, sei die Ursache des Problems nicht bei den Patienten, sondern die Verfügbarkeit ambulanter Alternativen wie der hausärztlichen Notdienst. Dieser werde im Übrigen - neben der Organisation der niedergelassenen Ärzte - von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) organisiert und genau deren Chef sei Andreas Gassen.

Derweil ist das Team der Lörracher Notfallstation gewachsen, knapp 40 Vollzeitstellen gibt es nun in der Pflege. Neu ist Pflegeleiterin Sarah Kröner. „Sie ist ein Glücksgriff“, sagt Chefarzt Hemmerling. Und auch das Ärzteteam wächst weiter. Nun gelte es als nächstes, die Kollegen einzubinden, die im Frühjahr von Rheinfelden nach Lörrach wechseln.

Mit den Betroffenen stehe man im Austausch. „Uns war es wichtig, da aktiv zu werden“, sagt die neue Pflegeleiterin Sarah Kröner. Auch, um den Kollegen ein bisschen die Angst vor dem neuen Umfeld zu nehmen. „Das Team ist aber nicht nur gewachsen, sondern vor allem zusammengewachsen“, freut sich der Chefarzt. Und: „Die Stimmung ist gut, die Ideen sprudeln.“ Aus dem Team sei auch der Wunsch gekommen, den Wartebereich ansprechender zu gestalten. Es seien deshalb Bilder der Künstlerin Sabine Nesser besorgt worden.

Bis zu 100 Patienten

Zusätzlich zum examinierten Personal sind mittlerweile etwa 20 ehrenamtliche Helfer in der Notaufnahme im Einsatz. Seit Dezember begleiten sie Patienten zu Untersuchungen, vermitteln den Kontakt zu Angehörigen, kümmern sich um Essen und Trinken und informieren über Zeiten und Abläufe. Damit sollen sie auch die Pflegekräfte entlasten. Medizinische Aufgaben dürfen sie allerdings nicht übernehmen. In die Notaufnahme kommen am Tag auch mal bis zu 100 Menschen, die Hilfe brauchen. Lange Wartezeiten sind da programmiert, viele Patienten bekommen Hunger oder brauchen dringend ein paar persönliche Dinge. Denn die meisten kommen ganz plötzlich und unerwartet in die Notaufnahme zum Beispiel nach einem Unfall.

Und da sind auch noch die „Überraschungsgäste“ – zum Beispiel ein betrunkener junger Mann, der morgens um 3 Uhr von vier Polizeibeamten gebracht wird, die seinen Aufenthalt sichern müssen, da er trotz Kopfplatzwunde zum Randalieren neigt. Trotzdem behält das Personal den Überblick und lässt Wirrwarr erst gar nicht aufkommen.

Da freut es einen anderen Patienten, dass sich jemand liebevoll um ihn kümmert - abseits der medizinischen Hilfe. „Die persönliche Ansprache kommt in dem Stress, in dem die Ärzte sind, einfach zu kurz“, sagt der Betroffene. Und: „Der Personalmangel ist spürbar. So ist es gut, wenn da noch jemand außerhalb von diesem Normalbetrieb kommt, einen anspricht, wie es geht. Finde ich nett“, lobt der Wiesentäler die ehrenamtlichen Mitarbeiter.