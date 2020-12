Kreis Lörrach „Türchen auf“ für Quereinsteiger

„Kuck mal – Kumi!“, heißt es in einem GEW-Schreiben an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Die Qualität des Unterrichts müsse erhalten bleiben, gleichzeitig müsse auf aktuelle Gegebenheiten flexibel reagiert werden. Wenn Unterricht durch nicht als Lehrkraft ausgebildete Personen erteilt werde, so sollte ihnen ein erfahrener Mentor zur Seite gestellt werden. Zusätzlich müsse es ein begleitendes Fortbildungsangebot geben.

Gute Leute muss man halten

Obendrein, so die Forderung, sollte Seiten- und Quereinsteigern, die sich im Unterrichtseinsatz bewährt hätten, eine Nachqualifizierung und damit eine realistische Perspektive auf einen mehrjährigen oder unbefristeten Arbeitsvertrag geboten werden. Eine Qualifizierung sollte im Übrigen auch für Interessenten mit Kindern möglich sein.

Hanke wörtlich: „Gute Leute, die ihren Weg zu uns in die Schulen gefunden haben, muss man vor allem in den heutigen Zeiten halten und ihre Arbeit dadurch wertschätzen, dass sie beruflich und finanziell gute Zukunftschancen haben.“

Zudem, so heißt es im Schreiben an die Kultusministerin, verfügten Quereinsteiger oft über Wissen und Können aus anderen Bereichen, wovon das Schulleben profitiere. Trotzdem dürfe die Ausbildung der Lehrkräfte nicht unterhöhlt werden. Studienplätze müssten weiter ausgebaut werden.

Am Rande der Adventsaktion in Lörrach bedauerte Initiatorin Elvira Horn im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir haben auch die Kultusministerin und den Ministerpräsidenten eingeladen, an unserem Kalender ein Türchen zu öffnen. Bis heute gab’s leider keine Antwort aus Stuttgart.“