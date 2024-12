Kreis Lörrach: Über die Feiertage nicht erreichbar

Wegen der vorgezogenen Neuwahlen und den damit einhergehenden verkürzten Fristen für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen ist die Geschäftsstelle der Kreiswahlleitung auch an den Schließtagen des Landratsamts Lörrach am 23. Dezember, von 8 bis 16 Uhr, und am 27. Dezember, von 8 bis 12.30 Uhr, per E-Mail (kommunalaufsicht@loerrach-landkreis.de) für Parteien und Einzelkandidaten zur Anforderung des Formblatts für Unterstützungsunterschriften erreichbar. Parteien müssen hierfür die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung bestätigen, wie das Landratsamt am Montag mitteilt.