Kreis Lörrach Über Umverteilung nachdenken

Das bedeutet ganz konkret?

Jetzt ist es an der Zeit, über Umverteilung in größerem Umfang nachzudenken. Wir müssen beispielsweise bei der primären Einkommensverteilung ansetzen, also bei der Lohnpolitik und der Verbesserung kleiner und mittlerer Einkommen. Auch die vermögenden Profiteure dieser Krise hierzulande müssen einsehen, dass es nicht mehr möglich ist, Gewinne zu Lasten von Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen auszuschöpfen – Wir brauchen eine Übergewinnsteuer. Eins ist jedoch klar: Solange Sozialdemokraten am Ruder sind, wird hierzulande niemand alleine gelassen.

Denken Sie, dass der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke eine temporäre Entlastung bringen könnte?

Zunächst einmal halte ich es für sinnvoll, die Ergebnisse des sogenannten „Stresstests“, also der Belastbarkeitsprognose für die Stromversorgung in diesem Winter, seriös abzuwarten. Aber klar ist, dass wir es den Menschen in diesem Land schuldig sind, alle Optionen abzuwägen, um die Energiesicherheit aufrechtzuerhalten und Belastungen für Haushalte und Betriebe abzuwenden. Doch in der Debatte um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken wird von der Opposition pauschal suggeriert, dass ein Weiterbetrieb beziehungsweise eine Laufzeitverlängerung der Ausweg aus der Krise sei.

Bisher haben alle Fachprüfungen nur bestätigt, dass Atomkraft die kostspieligste und unsicherste Energieform bleibt. Auch die für eine mögliche Verlängerung notwendigen nuklearen Sicherheitsgarantien werden öffentlich kaum erwähnt. Tatsache ist, dass wir es hier nicht nur mit einer energiepolitischen Frage zu tun haben, sondern auch mit einem konkreten sicherheitspolitischen Risiko, das auch die Menschen in Baden-Württemberg unmittelbar betrifft. Wir reden unter anderem von einem Atomkraftwerk in Heilbronn, 2,5 Fahrtstunden von meinem Wahlkreis entfernt.

Deshalb halte ich es für wichtig, solche sicherheitspolitischen Aspekte und die unmittelbaren Risiken für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Nur so kann eine informierte Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zum Thema Kernkraftwerke gewährleistet werden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ein in der Ampelkoalition umstrittenes Konzept für Steuerentlastungen vorgeschlagen. Wie finden Sie seinen Vorstoß?

Ich halte Lindners Steuerentlastungspläne in der angekündigten Form für den falschen Weg ins richtige Ziel. Wir sind uns in dieser Koalition durchaus einig, dass wir auf Entlastungen abzielen, aber die Frage ist, wen wir genau entlasten. Wenn jedoch am Ende von den meisten Steuerentlastungen die oberen 30 Prozent der Bevölkerung profitieren sollen, dann müssen wir Sozialdemokraten als das soziale Gewissen in dieser Regierung eine klare Haltung einnehmen und solche Pläne kritisch begleiten.

Im Übrigen halte ich die Blockadehaltung der FDP in der Sozialpolitik für fraglich. In Berlin erlebe ich das dauernd als Berichterstatter meiner Fraktion für die sogenannten Regelsätze im neuen Bürgergeldgesetz. Denn auch bei der Anpassung der Regelsätze für die Grundsicherung empfinde ich die FDP als besonders träge. Eine solche Haltung gefährdet auf Dauer den sozialen Frieden in diesem Land.

Bundeskanzler Olaf Scholz steht derzeit wegen der Cum-ex-Affäre unter Beschuss. Halten Sie seine Aussagen in dieser Angelegenheit für glaubwürdig?

Bisher stand Olaf Scholz allen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen sowohl im Bundestag als auch in der Hamburger Bürgerschaft Rede und Antwort. Ich kann deshalb nicht nachvollziehen, warum Einzelne darauf beharren, die Integrität des Bundeskanzlers in Frage zu stellen.

Im Übrigen halte ich solche Diskreditierungsmanöver gegen den Bundeskanzler für unsäglich und hoffe sehr, dass solche Diskreditierungsversuche spätestens mit der Entscheidung der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft diese Woche, jeglichen Verdacht gegen Olaf Scholz auszuräumen, ein Ende haben.

Und dann ist da noch Altkanzler Gerhard Schröder und sein enges Verhältnis zu Wladimir Putin. Halten Sie es für richtig, dass er nicht aus der Partei ausgeschlossen wurde?

Grundsätzlich finde ich es gut, dass die Debatte um Gerhard Schröder innerparteilich in den dafür vorgesehenen Parteistrukturen ausgetragen wird. Noch besser finde ich die Tatsache, dass die Forderungen nach Konsequenzen für Schröder vor allem aus der Parteibasis heraus entstanden. Das zeigt, dass das Gewissen der Partei gegen Autokraten und diejenigen, die mit ihnen zusammenarbeiten, immun ist. Bei allem berechtigten Unmut über Schröders Lobbyarbeit für den Kreml – anders kann man es nicht bezeichnen – möchte ich eins festhalten: Schröders Parteiausschluss wird kein Stück ukrainischen Bodens von der russischen Annexion befreien. Auch mit seinem Parteiausschluss wird kein Kubikmeter mehr Gas in die Speicher fließen. Deshalb halte ich diese Debatte im Moment für zweitrangig. Erstrangig bleiben die konkreten Fragen der Energiesicherheit und des Inflationsstopps in Deutschland. Darauf erwarten die Menschen dringend konkrete Antworten von uns, und die werden wir auch liefern.

Sehen Sie unsere Region und ihre Besonderheiten, die sich ja weit weg von Berlin befindet, im Bundestag ausreichend vertreten?

Das hoffe ich wirklich sehr. Denn darin sehe ich meine Aufgabe als einziger Mandatsträger aus der Region im Bundestag. Ich nutze die Wahlkreiswoche, die ich hier habe, um Themen und Anliegen aus dem Wahlkreis zu sammeln und sie dann für die Sitzungswoche nach Berlin zu bringen.

Einiges ist uns auch bisher gelungen: So konnten wir beispielsweise zuletzt den Weg für die Stadtwerke hierzulande ebnen, mit großen Wärmepumpen das Wärmepotenzial sowohl für die Bestandsgebäude in Hügelheim als auch für ein Neubaugebiet nutzbar zu machen. Ich arbeite zum Beispiel gerade mit meinem Team daran, den Mitbestimmungsstatus einer Arbeitnehmervertretung hier im Wahlkreis zu klären. Neben den vielen Bürgeranliegen sind dies nur Beispiele für Bemühungen, die Interessen unserer Region in Berlin zu platzieren. Und der Einsatz geht weiter.