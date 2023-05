Kreis Lörrach Über Umwege die eigene Berufung gefunden

Andrea Rösch-Thoma ist mittlerweile Heimleiterin. Foto: zVg

Andrea Rösch-Thoma

Andrea Rösch-Thoma ist ein Beispiel dafür, wie man auf Umwegen zu dem Beruf Pflegefachkraft kommen kann und in diesem zweiten Beruf sogar Karriere macht.

Sie hatte ursprünglich Friseurin gelernt, suchte nach der Elternzeit aber nach Alternativen. „Meine Schwester war zu dieser Zeit in einem ambulanten Pflegedienst tätig – übrigens auch eine Quereinsteigerin. Sie berichtete mir stets, wie sie diese Arbeit erfüllt, ihr viele Freiheiten bietet und sich dieser Beruf gut mit der Familie vereinbaren lässt“, erzählt Rösch-Thoma.

Nach einem Praktikum begann sie im Jahr 2001 mit der Ausbildung. „Der Umgang mit den Menschen, das umfassende medizinische und pharmazeutische Wissen, das man erlernt, die vielen unterschiedlichen Tätigkeiten, die man macht und die Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird – all das begeistert mich nach wie vor Tag für Tag“, sagt Rösch-Thoma noch heute über ihren Beruf.

Abgesehen davon sei das Gehalt einer examinierten Pflegefachkraft wirklich gut. „Aktuell bekommt eine Fachkraft ohne Berufserfahrung bereits einen Lohn von knapp 3000 Euro brutto.“

Rösch-Thoma hat mittlerweile eine beachtliche Karriere hingelegt. Mit fachlichen Weiterbildungen sowie Fortbildungen in Projektmanagement, Führungskompetenz und viel Engagement, wie sie sagt, wurde sie 2010 Pflegedienstleiterin im Ambulanten Dienst Schloss Rheinweiler. Anfang dieses Jahres übernahm sie die standortübergreifende Heimleitung für das Pflegeheim Schloss Rheinweiler in Bad Bellingen sowie das Haus am Sonnenstück in Schliengen.

Finanzielle Unterstützung

Der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Lörrach unterstützt Unternehmen rund ums Thema Qualifizierung und Weiterbildung von Beschäftigten. Eine eventuelle Qualifizierungslücke lässt sich mithilfe einer Förderung schließen.

Kristin Christoph ist Weiterbildungsexpertin bei der Agentur für Arbeit: „Ein Berufsabschluss ist die wichtigste Säule für eine erfolgreiche Erwerbsbiografie. Auch für Erwachsene ist es nie zu spät, mit einem Berufsabschluss die eigene Zukunft zu festigen. Dieser Schritt lohnt sich und wird von uns finanziell unterstützt“, sagt sie.

Interessierte Unternehmen können sich unverbindlich und kostenfrei beraten lassen, Tel. 0800/45 555 20.