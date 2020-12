Seine Spende an die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung hat sich für Reiner Bühler aus Steinen gelohnt. Er gewinnt einen Überraschungskorb mit Produkten aus den Geschäften des RHEIN CENTER in Weil am Rhein im Wert von 250 Euro. Gestiftet wurde der Überraschungskorb von der Werbegemeinschaft RHEIN CENTER. Bei der fünften von sechs Zwischenziehungen wurde der Gewinner vom Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Detlef Hahnemann und Christine Wesolowski, Assistenz Centermanagement, aus sämtlichen uns bis dahin vorliegenden Spendenbelegen gezogen. Noch zweimal winkt den Spendern das Glück, bei der letzten noch ausstehenden Zwischenziehung am Mittwoch, 16. Dezember, sowie bei der Hauptziehung der Spendentombola am Donnerstag, 17. Dezember. Die Tombola ist gefüllt mit Preisen im Wert von mehr als 60 000 Euro, überwiegend gespendet von der heimischen Wirtschaft. Bei den Ziehungen werden jeweils sämtlich uns bis dahin vorliegende Spendenbelege in der Lostrommel liegen. Man kann also mit einer Spende an mehreren Ziehungen teilnehmen, weil alle einmal gezogenen Belege für die nächste Ziehung wieder in die Trommel zurückwandern. Bei der nächsten ZIehung am Mittwoch, 16. Dezember, gibt es einen genussvollen Geschenkkorb im Wert von 200 Euro, gestiftet von den Hieber-Märkten in Lörrach und Binzen, zu gewinnen. Foto: Alexander Anlicker