Kreis Lörrach Überraschungs-Traumkreuzfahrt für zwei Personen im Wert von 5000 Euro zu gewinnen

Das Reisebüro Stiefvater in Lörrach und Weil am Rhein zählt zu den langjährigen und treuen Unterstützern der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann und stiftet auch in diesem Jahr wieder einen der Hauptpreise für die Riesentombola. Zu gewinnen gibt es eine Überraschungs-Traumkreuzfahrt für zwei Personen im Wert von mehr als 5000 Euro (plus VIP-Transfer mit Chauffeur zum und vom Flughafen Basel oder Zürich). Jeder Spendenbeleg ab drei Euro an die Hilfsaktion landet in der Lostrommel der Riesentombola. Foto: zVg