Die Spende an die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung hat sich für Kevin Eichin aus Weil am Rhein gelohnt. Er gewinnt einen Überraschungskorb mit Produkten aus den Geschäften des Rhein Center in Weil am Rhein und Gutscheinen im Wert von 500 Euro. Gestiftet wurde der Überraschungskorb von der Werbegemeinschaft Rhein Center. Bei der letzten von fünf Zwischenverlosungen wurde der Gewinner von Julia Hahnemann, Mitglied der Geschäftsführung der Werbegemeinschaft, und Christine Wesolowski, Assistenz Centermanagement, aus sämtlichen vorliegenden Spendenbelegen gezogen. Noch ein Mal winkt den Spendern das Glück, bei der Hauptziehung der Tombola am 17. Dezember. Bei der Hauptziehung werden alle bis dahin vorliegenden Spendenbelege in der Lostrommel liegen. Foto: Anlicker